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برلمان

يبذلون كل غال وثمين للدفاع عن كل مواطن .. رئيس النواب يهنئ الشرطة بعيدهم

الأحد 24/يناير/2021 - 01:35 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجه  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم  قائلا: "تحية لكل من ساهم في رسم تاريخها الحديث اعترافا لهم بالفضل وإذكاء روح الوطنية المصرية".

وقال خلال الجلسة العامة " في 25 يناير من كل عام تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة الذين يبذلون كل غال وثمين للدفاع عن كل مواطن والقضاء على الإرهاب والتطرف والقضاء على كل منابعه. 

وأضاف «وتحية إلى الشرطة من يبذلون أرواحهم  من أجل الواجب الوطني ويستكملون مسيرة من قبلهم ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.
 
وقال " نحتفل أيضا بثورة 25 يناير وهي مقدمة لثورة 30 يونيو والتي شارك فيها الملايين من الشعب من كافة الاتجاهات السياسية وتحية لمن غيروا مجرى التاريخ بداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية".
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