يبذلون كل غال وثمين للدفاع عن كل مواطن .. رئيس النواب يهنئ الشرطة بعيدهم

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة لرجال الشرطة في عيدهم قائلا: "تحية لكل من ساهم في رسم تاريخها الحديث اعترافا لهم بالفضل وإذكاء روح الوطنية المصرية".





وقال خلال الجلسة العامة " في 25 يناير من كل عام تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة الذين يبذلون كل غال وثمين للدفاع عن كل مواطن والقضاء على الإرهاب والتطرف والقضاء على كل منابعه.





وأضاف «وتحية إلى الشرطة من يبذلون أرواحهم من أجل الواجب الوطني ويستكملون مسيرة من قبلهم ليعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.