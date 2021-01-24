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تعرف على دور وزارة الصحة في التأمين الطبي لمونديال اليد 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 01:37 م
مونديال كرة اليد
مونديال كرة اليد 2021
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "تن"، تقريرا للتعرف على دور وزارة الصحة والسكان في التأمين الطبي لمونديال اليد ٢٠٢١، والذي تتضمن إدارة جميع الأزمات الطارئة، وتطبيق جميع الإجرءات الاحترازية والوقائية بكل فعاليات المباريات والأنشطة التي ستقام على هامش البطولة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم في ظل مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا. 

وصرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 90 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات اول أمس الجمعة، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

ويأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة  اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

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