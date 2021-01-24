حبس مستريح الشرقية 3 سنوات عقب نصبه على الأهالي في مليار جنيه

قررت محكمة جنح ديرب نجم حبس "حسنى ش" والمعروف إعلاميا بمستريح الشرقية ، 3 سنوات وذلك لاتهامه بالنصب على عدد من أهالى قرية مينا صافور بمركز ديرب نجم، فى مبالغ مالية تقدر بقرابة مليار جنيه مصرى، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة وفى مشاريع تجارية وجاري محاكمته في اتهامات ومحاضر جديدة.





وكان فى وقت سابق قرر قاضي الاستئناف بمحكمة ديرب نجم، بالشرقية، تأييد قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الشيخ حسنى فى إحدى القضايا، لاتهامه بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم، بكفالة قدرها 2100 جنيه، ومازال المتهم محبوس علي ذمة قضية أخرى بعد تنازل العديد من المواطنين عن الدعاوى المرفوعة ضد المتهم.





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تجديد حبس الشيخ حسني مستريح الشرقية في استيلائه على مليار جنيه

كانت قررت محكمة جنح ديرب نجم إخلاء سبيل "حسني ش"، والمعروف بأكبر مستريح بالشرقية، والمتهم بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم ،بكفالة مالية قدرها 2100 جنيه، فيما قامت النيابة العامة بديرب نجم بتقديم استئناف على القرار، وتم عرض المتهم اليوم على قاضي الاستئناف للنظر فى أمره.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط "حسنى ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريه منا صافور بديرب نجم، وقدرت المبالغ المالية بحوالي مليار جنيه، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة مقابل 50 % من الأرباح وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه.





تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون " حسنى ع أ ش" 52 سنة مدرس متفرع مقيم المناصافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال والنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.