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رياضة

لتفادي الأخطاء.. تفاصيل خطة لجنة الحكام بشأن مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

الأحد 24/يناير/2021 - 01:46 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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يسري غازي
وضعت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد خطة من أجل تفادى أخطاء حكام الفيديو ال var فى الدورى.

كانت العديد من أندية الدورى الممتاز أصدرت بيانات وتقدمت بشكاوى ضد أخطاء التحكيم خاصة حكام الفيديو بسبب الأخطاء التحكيمية الصادرة فى المسابقة المحلية.

وتمسكت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة بإنتهاج أسلوب التدوير للحكام ومنح الفرصة للحكام الدوليين فى مباريات الاهلي والزمالك لتولى مهام حكام الفيديو من أجل تفادى الأخطاء الصادرة فى الدورى المصرى.

وتراجعت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية عن الدفع بالحكام صغار السن لتولى مهام حكام الفيديو فى مباريات الدوري المحلي خاصة التى يكون طرفيها قطبي الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك.

واستندت لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية إلى أن الحكام الدوليين يمتلكون الخبرات الكافية فى تقدير الحالات التحكيمية التى يكون بها قدر من الشك خاصة داخل منطقة الجزاء.

وتسعى اللجنة الرئيسية للحكام إلى استعادة الثقة لدى الحكام التابعين إليها فى لقاءات المسابقة المحلية بعد صدور العديد من الشكاوى لرؤساء الأندية وتلقى شكاوى من جانب الأندية بهذا الشأن.
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