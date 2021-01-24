أشرف عقبة: الأولوية في الحصول على لقاح كورونا للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة، بكلية الطب جامعة عين شمس، إن لقاحات فيروس كورونا ليست سوى وسيلة للحفاظ على صحة الأصحاء من الإصابة بالعدوى، منوها إلى أن حملات التطعيم ستستهدف الطواقم الطبية أولا لأنها الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.





وأضاف "رئيس قسم الباطنة والمناعة"، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه نظرا لعدم إتاحة كميات كبيرة من لقاح كورونا بشكل كاف، فإن حملات التطعيم ستبدأ بالأطقم الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.





وتابع "عقبة "، أن معظم الدول أصبح يتوفر بها اللقاحات، مما يساعد في حصر الموجة الثانية من التفشي، مشيرًا إلى أن النظرة التشاؤمية التي أبدتها منظمة الصحة العالمية، ما هي إلا تحفيز لجميع الإدارات وجميع المؤسسات، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بها.





واختتم حديثه قائلا: "إحنا لازم نعيش في الواقع، والواقع بيقول إنه توجد زيادة في أعداد الإصابات، وأن هذه النظرة التشائمية أمر طبيعي في ظل زيادة أعداد الإصابات التي تحدث الآن.