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شاهد.. نائب رئيس تحرير الأهرام تتحدث عن جهود الدولة في ملف التعليم

الأحد 24/يناير/2021 - 02:12 م
نائب رئيس تحرير
نائب رئيس تحرير الأهرام
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ريهام فيكتور
قالت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن مصر تقدمت كثيرًا وخاصة فى التعامل مع جائحة كوفيد 19، منوهة إلى أن التعلم الالكترونى أصبح متاح لجميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية العامة.

وأضافت نيفين شحاتة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الخدمات الدراسية والتعليمية  تساعد على التفكير والإبداع دون التلقين والحفظ.

وأشارت إلى أن الإبداع والتفكير فى النظام الجديد الإلكتروني التعليمي يساعد طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الذين سيقومون بالامتحان لأول مرة أون لاين عن طريق الأسئلة الاختيارية والتصحيح أيضا إلكترونى، إلى جانب أن النتيجة تستغرق أسبوعا واحدا للمراجعة  بدقة.

وتابعت أن وزارة التربية والتعليم كانت سباقة فى التعليم الإلكترونى قبل جائحة كورونا بالمرحلة الأولى والثانية الثانوية، جائحة كورونا عجلت فى استخدام التكنولوجيا فى خطة التعليم.

وأكدت أن الطلاب من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الاعدادى كانوا يعتمدون بشكل كلي على التعلم الورقى ولكن التكنولوجيا الحديثة جعلت مصر متطورة جدا فى التعليم بين الدول .
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