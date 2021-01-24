تفعيلاً للدور الرقابي.. إدارة تموين أجا تضبط 16 مخبزًا مخالفًا بالدقهلية

شنّت ادارة تموين اجا حملة تموينية برئاسة يحيى محمد السيد مدير الادارة يرافقه عبدالناصر أبو الفتوح ومصطفى عوض ومحمد حسين مفتشوا الإدارة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية. أبو الفتوح





ويأتى ذلك ايضا فى إطار جهود إدارة تموين اجا المستمرة لمواجهة المخالفات بشتى صورها لاسيما فى مجال المخابز والتأكد من جودة الخبز المعروض للمواطنين.





وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز أ.ع.ع.ش بمدينة اجا لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز ي.ع.ع بقرية ميت أبوالحسين ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز م.ا.ع.ال بقرية اخطاب ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز ر.ال.ال بقرية ميت أبوالحسين ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.





كما تم ضبط مخبز ط.م.ا بكفرديرب بقطارس ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز أ.ع.ا.ع بقرية ميت فضالة ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز م.ال.أ بقرية ميت أبوالحسين لعدم وجود قائمة بيانات ومخبز م.ح.ال بمدينة اجا ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز ع.ع.م بقرية الكرامة لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى ومخبز ورثة ع.ع.ا بقرية منية سمنود ينتج خبز ناقص الوزن .





كما تم ضبط مخبز ح.أ.ف بقرية السلامية لعدم وجود قائمة بيانات ومخبز س.ص.ن بمنشاة عبدالنبى ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز ع.م.ع بقرية ميت دمسيس ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز س.ف.ب بمدينة اجا ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز م.ر.م بكفر الشراقوة ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز ر.م.ا بقرية السلامية لعدم وجود قائمة بيانات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد رجال الضبط القضائي على استمرار تفعيل دورهم الرقابى وحرصهم على تنفيذ مبدأ سيادة القانون ضد المخالفين.