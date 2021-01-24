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تعليم

استعدادًا للاختبارات.. خبير تعليمي: دور أعضاء هيئة التدريس فرض تكليفات على الطلاب تساعدهم في الامتحانات

الأحد 24/يناير/2021 - 02:20 م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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باسنتي ناجي

 قال الدكتور حسن شحاتة رئيس قسم المناهج والخبير التعليمي  بجامعة عين شمس، إنه بعد إعلان قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعلان جداول الاختبارات في أول فبراير على أن تبدأ الاختبارات 20 فبراير على الطلاب وأعضاء هئية التدريس الاستعداد الكامل دون أى توقف أو استرخاء.


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كما أوضح "شحاتة" خلال تصريحاته لموقع صدى البلد أن التعليم الجامعي هو التعليم الذي يعتمد فيه الطالب على نفسه وعلى البحث من خلال المكتبات الإلكترونية حتي يحصل على كل المعلومات التي يتطلبها تخصص دراسته، مشيرًا الى توفير المنصات التعليمة التي تم رفع كل المقررات الدراسية عليها استعداد للاختبارات دون أى معوقات.


وأكد رئيس قسم المناهج أهمية دور أعضاء هئية التدريس في الوقت الحالي من خلال التكليفات التي يتم طرحها على الطلاب والتي تساعدهم في تحصيل المقررات الدراسية استعدادًا للاختبارات.


ويذكر أن وزير التعليم العالي وجه رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم في جامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات. 


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