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حوادث

القضاء الإداري يرفض طعون إلغاء قرارات دمج النقابات الفرعية بالمحامين

الأحد 24/يناير/2021 - 01:49 م
مطرقة
مطرقة
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كتب محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد حسن والسيد فايق المحاميان، لوقف إعلان نتيجة وإلغاء قرار دمج نقابة المحامين الفرعية شرق وغرب بالإسكندرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق برفض دعوى وقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

قالت الدعوى، إن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكان محمد كمال وأشرف عبدالله تقدّموا بطلب لنقيب المحامين رجائى عطية، لتأجيل انتخابات المحامين الفرعية بجنوب الجيزة حفاظاً على المحامين وتماشيٱ مع إجراءات الدولة الاحترازية التى اتخذتها لحماية الأرواح من فيروس كورونا.
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