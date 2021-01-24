لراغبى الاستفادة بالتكافل الاجتماعى بجامعة حلوان.. هذه الأوراق مطلوبة لذلك

تتابع جامعة حلوان استقبال مصروفات الطلاب إلكترونيا دون الذهاب للجامعة عبر ٧ خدمات مميكنة، وقد أعلنت الجامعة عن استقبال أوراق الطلاب الراغبين فى الحصول على التكافل الاجتماعى.





ونوضح للطلاب الراغبين بالاستفادة من التكافل الاجتماعى بجامعة حلوان الاوراق المطلوبة لذلك:







- اذا كان والد الطالب متوفيا فمطلوب شهادة وفاة الوالد





- صور بطاقات أسرة الطالب





- بيان معاش الأسرة اذا كانت تتقاضى معاش أو مفردات مرتب الوالد





- بحث اجتماعى من الوحدة الاجتماعية التابعة لسكن الطالب.







- اخذ نموذج البحث الاجتماعى من إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.





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جدير بالذكر انه قد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بُعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.







وذلك عبر فروع كل من:



- أمان Aman

- مصاري Masary

- ممكن Momeen

- إيجي باي EgyPay

- البريد المصري Egypt Post

- سمارت Smart

- وقتي Wakty





