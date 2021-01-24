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فن

هالة صدقي: سعيدة جدًا بمشاركتي بحملة 100 مليون صحة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وكتبت هالة صدقى تعليقًا على الصورة قائلة: "سعيدة جدا بمشاركتي بحملة 100 مليون صحة للتوعية ضد أمراض السكر، وبجهلي الطبي أول مرة اعرف ان السكر بيجيب فشل كلوي، بنصحكم ويمكن أنا أول واحدة محتاجة نصيحة أننا لازم نواظب علي الرياضة ونخلي بالنا من اكلنا لان حقيقي أغلي حاجة يمتلكها الإنسان صحته، يا رب اشفي كل مريض".


وكان سامح سامى زوج الفنانة هالة صدقي حرص على توجيه الشكر لـ زوجته على اللفتة الإنسانية، التي قامت بها الفنانة، تجاه والده ونشر ذلك في تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع فيسبوك". 

وكتب سامح سامى "تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحدة عنده هي والولاد.

وأضاف: مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.

واختتم:  طبعًا هي العظيمة ام ولادي هالة صدقي اشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا اصيله يا بنت الأصول". 

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