تحرير 78 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بدمياط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها المكبرة على المطاعم والكافيهات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، حيث استهدفت الحملات المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدن والقري تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وكافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.





ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بدمياط و فارسكور كفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.









وأسفرت هذه الحملات التى تمت عن تحرير عدد 78 محضر في نطاق كفرسعد وفارسكور لعدم ارتداء الكمامة الواقية.



