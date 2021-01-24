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محافظات

لتيسير الحركة المرورية .. رفع 221 مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار

الأحد 24/يناير/2021 - 02:25 م
رفع الإشغالات من
رفع الإشغالات من شوارع البحيرة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال النظافة واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري للمدن.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.


أسفرت الحملات عن رفع ٢٠١٠ بنطاق ٨ مراكز تمثلت في (١٣٠ طن بالدلنجات - ١٢٠ طن بأبو حمص - ٩٠ طن ببدر - ٦٣٠ طن بدمنهور - ١٥٠ طن بالمحمودية - ١٠٠ طن برشيد - ٦٠٠ طن بكفر الدوار -  ٩٠ طن بوادى النطرون ).


كما أسفرت الحملة عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار بنطاق (أسفل الكوبري الزراعي، مدخل المدينة، شارع الحدائق، وشارع المحكمة) ، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

-  رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى  والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور. 

وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن:-

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن  :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعه بحوش عيسى
- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

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لتيسير الحركة المرورية .. رفع 221 مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار
لتيسير الحركة المرورية .. رفع 221 مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار
لتيسير الحركة المرورية .. رفع 221 مخالفة إشغال طريق بمركز كفر الدوار
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