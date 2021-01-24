وزير الري أمام النواب: مصر أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، مصر من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن 97 فى المائة من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90 فى المائة.





جاء ذلك خلال إلقائه بيانًا عن أداء وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.





وأضاف عبد العاطى، تعد مصر أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، حيث تعيد استخدام مياه ملوحتها تصل إلى 6000 جزء فى المليون، وهو أمر جيد جدا.





واستعرض وزير الرى، التحديات التى تواجه مصر فى قطاع المياه، مشيرا إلى أن احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة استخدام المياه، وبالتالى يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه باستيراد بعض المحاصيل التى تستخدم كميات كبيرة من المياه.





وتابع، حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات فى أربع محاور، وهى تنقية المياه وتحسين نوعيتها وهو هدف أساسي للدولة ، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر وغيرها، والمحور الثانى، هو تحسين كفاءة استحدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل ومن خلال الرى الحديث وغيره، والمحور الثالث هو تنمية الموارد المائية، من المياه السطحية والأمطار والجوفية، لتكفى الاحتياجات، والمحور الرابع، عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزراة وخارجها



