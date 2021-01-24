تفوقت على نفسها.. أول سائقة تفوز بمقعد في أكاديمية فيراري للسائقين

دخلت شابة في سن المراهقة تدعى "مايا ويوج" التاريخ كونها أول سائقة تنضم إلى أكاديمية فيراري للسائقين.





جرى اختيار "ويوج" البالغة من العمر 16 عامًا، خلال المرحلة النهائية من مبادرة Girls on Track - Rising Stars ، وهو برنامج تديره شركة "فيراري" وهيئة إدارة رياضة السيارات FIA، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.





وأقيم معسكر التقييم في مقر "فيراري" في مارانيلو بإيطاليا ، وهناك فازت "ويوج" بالمنافسة، حيث كانت تنافس "دوريان بين" البالغة من العمر 17 عامًا و"أنتونيلا باساني "البالغة من العمر 14 عامًا و"جوليا أيوب" البالغة من العمر 15 عامًا.





هذا الفوز يعني أن "ويوج" التي بدأت رياضة الكارتينج في سن السابعة ، حصلت على مكان في الأكاديمية التي تسعى إلى إعداد السائقين الشباب الموهوبين لرياضة السيارات.





وتقدم أربعة طلاب حتى الآن من الأكاديمية إلى الفورمولا 1 ، بما في ذلك سائق فيراري الحالي "تشارلز لوكلير".





وقالت"ويوج" المولودة في إسبانيا لأم بلجيكية وأب هولندي: "لن أنسى أبدا هذا اليوم!"، وأضافت:"إن الفوز بالمرحلة الأخيرة من برنامج FIA Girls on Track - Rising Stars يجعلني أدرك أنني كنت محقًا في تحقيق حلمي في أن أصبح سائق سباقات".





وأكملت :"سأبذل قصارى جهدي لأظهر للأشخاص الذين آمنوا بي أنني أستحق ارتداء زي أكاديمية فيراري للسائقين ولا أطيق الانتظار للمجيء إلى مارانيلو لبدء التحضير لموسمي الأول من السباقات ذات المقعد الواحد".





وقال "جان تود" رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "هذه لحظة مهمة في مسيرة مايا ويوج ، وأنا أهنئى السائقين الأربعة الذين وصلوا إلى هذا الاختيار النهائي".



