مشروعات حماية بـ 10 مليارات جنيه.. وزير الري يكشف خطة مواجهة التغيرات المناخية بالإنذار المبكر

قال د . محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن وزارته قامت بتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة الأمطار والسيول والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الحماية منذ عام 2016.





وأشار وزير الموارد المائية و الري خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إلى أن هناك غرفة الإنذار المبكر للسيول و غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحليات والوزارات المعنية لتحقيق عنصر الانذار المبكر قبل الحادث بثلاثة أيام، قائلا: "هذا ما حدث في نوة التنين و كانت المعلومة قبلها ب 3 أيام للتخفيف من آثار النوة".





وأوضح وزير الري أنه تم تطوير العديد من الترع و استخدام منظومة الري الحديث لـ 4 ملايين فدان وهناك طرق أخرى لتحسين استخدام كفاءة المياه منها منظومة الري الذكي، مؤكدا أن هناك خطة لاستخدامها بوجود حساس في الأرض، وهذا الحساس سيتم ربطه من خلال منظومة إلكترونية وعلي هاتف المزارع بحيث يعطي له إشارة بميعاد ري الأرض وغيرها من الامور طبقا لإحالة الأرض وموعد الري.





وتابع: وتم التعاقد مع مصانع الإنتاج الحربي لتوريد 5 ألف حساس من أجل التعرف علي ميعاد الري وهناك غرفة تحكم كاملة للتحكم في عملية الزراعة.