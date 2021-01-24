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فن

محمد الشرنوبي يروج لمسلسل لؤلؤ: بودة ومغوة.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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ندى فكري
نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد الشرنوبي في الصور من كواليس مسلسل لؤلؤ وعلق قائلا: "بودة ومغوة"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا مع الصور.

 

ويشارك محمد الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم مي عمر ،  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي،  إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

 

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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