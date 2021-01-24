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محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

الأحد 24/يناير/2021 - 05:44 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة للوقوف على تطور المؤشرات السكانية المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، و وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، وعبير الطيب مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وأعضاء المجلس . 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية.

وذلك لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومي.

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ومن جانبها استعرضت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج المؤشرات السكانية طبقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومركز معلومات وزارتي "التربية والتعليم، والصحة"، كما تناول الاجتماع معدلات النمو السكاني والمؤشرات الديموغرافية للمحافظة.

وأبرز عناصر الخطة التنفيذية السكانية 2015/2019 لمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى تقييم محاور أنشطة الخطة السكانية خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020م.
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