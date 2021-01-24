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فن

رانيا محمود ياسين: دوري في الطاووس مفاجأة للجمهور

الأحد 24/يناير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
انضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلي أسرة مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأعربت رانيا عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة المسلسل، نظرا لأنه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان جمال سليمان، إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأضافت رانيا:"أن التعاون مع رؤوف عبد العزيز في أي عمل مكسب كبير لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل، فضلا عن الإهتمام بكل تفاصيل الشخصيات وأدائها في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.

وأشارت رانيا، في تصريحات صحفية، إلى أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست له، خاصة أن الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أن لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان. 

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ،  ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًأ على عقب.
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