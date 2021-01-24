نشرة المرأة و الصحة.. فئات ممنوعة من تلقى لقاح كورونا.. تفاصيل مرض حفيدة فريد الأطرش

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





أثارت الفنانة مروة الأطرش، حفيدة فريد الأطرش، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائها مع المذيعة السورية رابعة الزيات ببرنامج دراما تريند وبكائها على الهواء بسبب إصابتها بمرض نادر منعها من الحب والزواج.





قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن اختلال كهرباء القلب وباء العصر والسكتة القلبية والموت المفاجئ، حيث تحدث مشكلات (اختلال كهرباء القلب) عندما لا تعمل النبضات الكهربائية التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح.









إذا كنت ممن يبحثون عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ إليك رجيم غذائي لـ 21 يومًا لـ حرق الدهون ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة يقدمه موقع "بولد سكاي الهندي".









يعد اللقاح أداة مهمة في المعركة ضد COVID-19، لكنه ليس حلًا مؤكدًا لإنهاء الوباء، ففى المقابل هناك فئات كثيرة ممنوعون من أخذ لقاح فيروس كورونا .







