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حوادث

الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صدى البلد
بعثت  الهيئة الوطنية للانتخابات برقية تهنئة  للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير داعيا المولي عز وجل أن يعيدها على سيادته ومصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار. 

وتحل غدا الذكرى 69 لأعياد الشرطة وتحول يوم 25 يناير إلى عيد للشرطة يحتفل به كل عام تخليدا لذكري موقعة الإسماعيلية التى وقعت في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير، 1952 حيث رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية المحتلة وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية المحتلة عن استشهاد 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا. 
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