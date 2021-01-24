بطول 48 كليو وبتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه.. وزير الري يعرض جهود حماية الشواطئ

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية إنه بالنسبة لبرنامج حماية الشواطئ تمت أعمال لحماية شواطئ في شمال الدلتا، وهذه الأعمال قامت بحماية منشآت قيمتها 100 مليار جنية بخلاف أرواح الناس وممتلكاتهم ولولا برنامج الحماية لحدثت كارثة في الأرواح والممتلكات.





وأضاف عبد العاطى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: تم خلال الأربع سنوات الأخيرة حماية شواطئ بطول 48 كيلو وبتكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه، في حين أنه من عام 1980 وحتي 2014 تم عمل 118 كيلو.





وتابع وزير الرى والموار د المائية:في مجال حماية نهر النيل تم تعظيم النيل من خلال برنامج ممشي أهل مصر للمحافظات التي علي النيل لتكون متنفسا لأهل مصر، كما تم تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهورية.



