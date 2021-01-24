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أخبار العالم

إسرائيل توقع اتفاقيتين جديدتين مع المغرب والبحرين.. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 02:27 م
علم إسرائيل
علم إسرائيل
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شيماء مصطفى
وقعت إسرائيل والمغرب، اتفاقية طيران خاصة تسمح برحلات جوية مباشرة بين الطرفين من جميع مطاراتهما، وذلك في أعقاب إقامة العلاقات بينهما.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، إنه بإمكان السائح الإسرائيلي الذي اضطر حتى الآن للسفر إلى المملكة عبر دولة ثالثة أن يسافر إليها مباشرة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يعمل خط الطيران الجديد على تشغيل الخطوط الجوية الإسرائيلية والمغربية، كما ستقوم الخطوط المغربية بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية على طريق تل أبيب-الدار البيضاء، مع تخطيط رحلات مباشرة إلى مراكش مستقبلاً.

لكن لم يتحدّد موعد بدء عمل شركات الطيران بانتظام، في ضوء الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أن التوقيع على الاتفاقية جرى من طرف "يشاي دون يحيى"، مدير قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية بهيئة الطيران المدني الإسرائيلي، ومن الجانب المغربي نظيره طارق طاليبي، مدير النقل الجوي بوزارة السياحة المغربية.

فيما نقلت صحيفة "مكور ريشون" أن "مصرفي ليئومي وهبوعليم" أكبر بنكين في إسرائيل، وقعًا مذكرات تفاهم للتعاون مع أحد البنوك البحرينية العريقة "National Bank of Bahrain".

يأتي ذلك بعد ما قررت المغرب وإسرائيل إعادة العلاقات بينهما رسميًا في ديسمبر الماضي.
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