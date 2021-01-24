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فن

صدقي صخر مدرس فرنساوي لـ أسماء جلال في كواليس أنصاف مجانين

الأحد 24/يناير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد نحلة -شروق ابراهيم
نشر الفنان صدقي صخر، على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا فيديو يجمعه بالفنانة أسماء جلال وهو يحاول تعليمها بعض الجمل باللغة الفرنسية، وعلق عليها: "ارسل خطاب لصديقك الفرنسي من كواليس أنصاف مجانين" .

الجدير بالذكر، أن أسماء جلال تشاركه بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .

ويقوم صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين"، بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسلة "ليه لأ" قريبًا على قناة mbc  مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.
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