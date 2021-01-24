وزيرة الصحة تتابع تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

فيروس كورونا ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أول مقطع فيديو من داخل غرفة تلقيحبمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع إطلاق أولى حملات التطعيم ضد الفيروس.





الإسماعيلية وأجرى "صدى البلد" جولة من داخل غرفة تلقيح الأطباء بمستشفى عزل أبو خليفة بـ، استعدادا لبدء توزيع اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.





وكشفت مصادر طبية عن خضوع نحو 25 طبيبا لتطعيم لقاح كورونا، بعد قليل، وفي حضور وزيرة الصحة ووفد رفيع المستوى.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أمس، السبت، عن تلقي مصر نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.