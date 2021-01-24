تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء .. فض سرداق عزاء في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات إشغالات وتعديات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات غير المرخصة والمنتهي ترخيصها، ومتابعة أعمال الحملات المكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، علي المنع الكامل السرادقات الأفراح والعزاء بالمدينة، وذلك لمنع أي تجمعات، وإزالة سرادق في الحال، وذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع الشرطة وقسم الإشغالات والإزالات.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال الحملة المكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع المرور والشرطة تحصيل غرامات عدم ارتداء الكمامات الواقية.





يأتي هذا في إطار التأكيد على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



