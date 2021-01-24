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برلمان

وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه

الأحد 24/يناير/2021 - 02:19 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح خالد مشعل
قال د . محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للإنفاق بأكثر من 500 ندوة للتوعية  والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من  150 ألف متدرب  ومدرب.

وأضاف عبد العاطى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: كما يتم  التنسيق مع الأزهر والكنيسة  وبعض الوزارات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه.

وتابع وزير الرى والموارد المائية: كما تم إنتاج أفلام للتوعية وتم إنتاج 54 فيلما وثائقيا بـ 3 لغات عربي وانجليزي وفرنساوي لبعض الدول الأفريقية.
وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه
وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه
وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه
وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه
وزير الري يشرح جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه
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