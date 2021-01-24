ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة: لقاح كورونا يحمي بنسبة 100% من الأعراض الحادة لفيروس كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
قالت الدكتورة هالة زايد، إن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية مع كل دول العالم، مضيفة: "شرفت أنه تمت تجربة لقاح كورونا عليَّ شخصيا، وهناك 3 لقاحات في طور التسجيل". 

وأضافت هناك جهود تقدمها الدولة لحماية الأطقم الطبية، والرئيس مهتم بهذا الشأن وهناك أولويات على رأسها الأطقم الطبية، وخصوصا الذين يقابلون مرضى كورونا في الهيئات والمستشفيات الحكومية. 

وتابعت: ابتداء من الغد كل مستشفيات العزل، سيتلقون لقاحات كورونا يليهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا اللقاح يحمي بنسبة 100% من الأعراض الحادة لفيروس كورونا. 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور