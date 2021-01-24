اتحاد الصناعات: الشركات المحلية لتصنيع الطلمبات جاهزة لتلبية احتياجات المشروعات القومية

أكد حسام فريد حسنين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات، أن جميع الشركات المحلية لتصنيع الطلمبات على استعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل بكافة طاقتها وبذل الجهود لتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية للمشاركة الجادة في تنمية الوطن .





وقال فريد إن توجيهات الرئيس السيسي لشركات "الطلمبات" بضرورة الاستعداد لتلبية طلبات المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة القادمة ومنها مشروع زراعة 400 ألف فدان في سيناء ومبادرة حياة كريمة، يحمل بين طياته الكثير من الرسائل الإيجابية منها ثقة الرئيس والحكومة في الصناعة المحلية وهي الثقة التي تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطور والنمو الذي يسمح لنا بالمنافسة العالمية.







