ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هل يمكن تطوير الكتاب الجامعى بطرق جديدة.. عميد آداب القاهرة يجيب

الأحد 24/يناير/2021 - 02:59 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن  كيفية تطوير الكتاب الجامعى.



وقال الدكتور شريف كامل في تصريح لموقع «صدى البلد »، إن الكتاب الجامعي لن يتطور إلا بإلغاء الكتاب الجامعي، كما أن جميع كليات وجامعات ومعاهد العالم  انتقل من الاعتماد علي نص واحد مكتوب  يتم إخراجه علي هيئة كتاب إلى مفهوم أكثر اتساعا وأكثر مرونة ومواكب للتطورات العصرية وهو ما يعرف الكتاب التراكمي التجميعي Accumulated Book .


وأضاف "كامل"، أن هذا الكتاب يتضمن فصلا من كتاب وفصل من كتاب آخر ومقال من عدد من مجلة علمية ومن مشاركة في موقع الكتروني ومن مقطع فيديو متاح علي الويب وهكذا، وهذا ما يخدم الوحدات الدراسية للمقرر الدراسي وفق الأهداف المعرفية والتحليلية والنقدية والمهارات المحددة في المنهج الدراسى.

 

كما أشار عميد الكلية، إلى أن من ساعد الجامعات على هذه الخطوة هم دور النشر الأكاديمية العالمية لأنها وفرت لهم هذا المفهوم الجديد والعصري للكتاب الجامعي إلكترونيا على مدار الساعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"أساليب مواجهة ضغوط الحياة".. ورشة عمل بآداب عين شمس غدًا

25 درجة فقط.. تعرف على نظام امتحان الميدتيرم لمقرر ريادة الأعمال بآداب القاهرة

عميد آداب القاهرة: تواصل إلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر blackboard

بعد الاعتماد الكلي عليها.. كليات جامعة القاهرة تعقد أنشطة ودورات تدريبية أونلاين للطلاب.. وعمداء: نسعى لتطوير مهارات الطالب على المنصات الإلكترونية

آداب القاهرة: جارى رفع مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة البلاكبورد

آداب القاهرة: تخفيف المقررات للطلاب ذوي الهمم.. بدء رفع مناهج الفصل الدراسي الثاني.. وخطة لتحسين وتطوير الأداء الإداري

ترشيحاتنا

اليوم.. 8 مباريات في مونديال العالم لكرة اليد

أثناء العمل بهنجر مطار القاهرة.. وفاة رئيس شركة مصر للطيران للصيانة بأزمة قلبية

تعرف على القيمة التسويقية لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

تليفزيون إيران يتهم روحاني بتعاطي المخدرات.. تفاصيل

سمير عثمان: الزمالك له ضربتي جزاء أمام أسوان.. وحكام الفار ينشغلون بالموبايلات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور تجسسية جديدة لـ سيارة بورشه تايكان كروس توريزمو ذات السقف الطويل

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر