هل يمكن تطوير الكتاب الجامعى بطرق جديدة.. عميد آداب القاهرة يجيب

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن كيفية تطوير الكتاب الجامعى.









وقال الدكتور شريف كامل في تصريح لموقع «صدى البلد »، إن الكتاب الجامعي لن يتطور إلا بإلغاء الكتاب الجامعي، كما أن جميع كليات وجامعات ومعاهد العالم انتقل من الاعتماد علي نص واحد مكتوب يتم إخراجه علي هيئة كتاب إلى مفهوم أكثر اتساعا وأكثر مرونة ومواكب للتطورات العصرية وهو ما يعرف الكتاب التراكمي التجميعي Accumulated Book .





وأضاف "كامل"، أن هذا الكتاب يتضمن فصلا من كتاب وفصل من كتاب آخر ومقال من عدد من مجلة علمية ومن مشاركة في موقع الكتروني ومن مقطع فيديو متاح علي الويب وهكذا، وهذا ما يخدم الوحدات الدراسية للمقرر الدراسي وفق الأهداف المعرفية والتحليلية والنقدية والمهارات المحددة في المنهج الدراسى.