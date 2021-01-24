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أخبار البلد

المشرف على مشروع الترع: تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال المرحلة الأولى

الأحد 24/يناير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد المهندس محمود السعدي المشرف على المشروع القومي لتأهيل الترع أنه يجري العمل على تأهيل 7 آلاف كيلو متر طولي خلال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة الترع على مستوى الجمهورية تبلغ 33 ألف كيلو متر.

وقال السعدي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - "إن القيادة السياسية تولي مشروع تأهيل الترع اهتماما كبيرا"، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتبطين الترع في يونيو 2022.

وأضاف أنه تم منذ بداية المشروع حتى الآن الانتهاء من تبطين 820 كيلو مترا، موضحا أنه تم حتي الآن توفير اعتمادات مالية لتأهيل 5600 كيلو متر، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالي إلى حوالي 18 مليار جنيه.

كما أوضح السعدي أنه يتم العمل حاليا في 20 محافظة في وقت واحد من أسوان إلى الإسكندرية، مبينا أن عدد العمليات التي تتم 392 عملية لتأهيل أطوال من الترع تبلغ 3800 كيلو متر.

يشار إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية. 
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