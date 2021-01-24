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برلمان

وزير الري: التعنت الإثيوبي وراء عدم التوصل لاتفاق عادل لسد النهضة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:42 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح خالد مشعل
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، أن تعنت أثيوبيا في ملف مفاوضات سد النهضة هو السبب في عدم التوصل لاتفاق  عادل حتى الآن بخصوص قضية سد النهضة، وشرح أمام النواب مراحل المفاوضات التي تمت خلال المرحلة السابقة.

وقال وزير الرى والموارد المائية خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: بالنسبة لملف سد النهضة قام الجانب الأمريكي الوسيط في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالأحرف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة كما استجابت مصر لمبادرة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك وبعدها تمت العديد من الاجتماعات الثلاثية وتراجعت إثيوبيا عن معظم البنود الفنية في مسار واشنطن  خلال تلك الاجتماعات وخاصة الامور الفنية.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم عقد 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الافريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية وللأسف الشديد هناك تعنت من اثيوبيا في هذا الملف.
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