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برلمان

وزير الرى أمام البرلمان: إثيوبيا تراجعت عن كل البنود المتفق عليها فى أزمة سد النهضة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:40 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح خالد مشعل
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أزمة سد النهضة ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الري متخصصة في التعامل الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.

وأكد الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الأفريقي برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق م،بررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.

وأكد أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبي على الجوانب الفنية والقوانية.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.
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