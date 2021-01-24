عبدالعاطى أمام البرلمان: التوسع في استخدام الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد لمائية والري، إنه من المستهدف تنفيذ مشروعات بالوزارة خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 250 مليار جنيه.





وأوضح وزير الموارد المائية والري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المشروع القومي لمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه في نهايات الترع المتعبة، لرفع كفاءة الري في 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه.





وأشار إلي أنه سيتم التوسع في استخدام الري الحديث لرفع كفاءة الري في 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلي 30 %، وخفض تكلفة الإنتاج 30 %، فضلًا عن التوسع في مشروعات تأهيل وتطهير المصارف في زمام 4 ملايين بتكلفة 20 مليارًا.





وأوضح أنه سيتم استكمال المشروع القومي للمواجهة من أخطار السيول، لحماية منشآت باستثمارات 10 مليارات جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت علي نهر النيل علي رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشآت حماية الشواطئ، خاصة في خاصة بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في 400 ألف فدان.





وأشار إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضا مواصلة إزلة التعديات علي نهر النيل، وتحسين تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر بالتعاون مع عدة وزارات على رأسها الإسكان بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، ومكينة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري.