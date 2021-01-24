جامعة كفر الشيخ تكرم المستشار الثقافي لسفارة الكويت بالقاهرة.. صور

أهدت الدكتورة شيرين أبو وردة ، عميد كلية التجارة ب جامعة كفر الشيخ ، درع الكلية، للدكتور أحمد رشيد المطيري، المستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة، تقديرًا وتكريمًا له، خلال زيارته الجامعة لحضور مناقشة رسالتي ماجستير في تخصص المحاسبة.





وأعرب "أبو وردة"،عن عُمق العلاقات المصرية الكويتية، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة سُبل الدعم ومقومات البحث العلمي للباحثين الوافدين من الخارج، وخاصة من الدول العربية الشقيقة، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي ، رئيس الجامعة، مضيفة أننا نرحّب بجميع الباحثين بين رحاب كلية التجارة.





وكان "المطيري"، قد شهد مناقشة رسالتي ماجستير لباحثين كويتيين في تخصص المحاسبة بكلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



