الصحة: نتعامل مع شركات صينية وروسية وإنجليزية لاستلام لقاحات كورونا.. فيديو

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه لابد من وجود أولويات في أخذ اللقاح حسب الأمراض الموجودة لدى الفرد، منوهة إلى أن السيستم خاص بلقاح كبار السن ويسمح أن نضع 3 تقارير طبية عليه.









وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة اليوم، الأحد، أن هذا السيستم مؤمن جدا ومربوط بـ تكافل وكرامة للتعرف على الظروف الاجتماعية والمالية لكل المواطنين.









وتابعت: "إننا نتعامل مع 3 شركات صينية وروسيا وإنجليزية لاستلام اللقاحات"، لافتة إلى أن اللقاح الذي سيدخل مصر لابد من التأكد من فاعليته من خلال جهات الدولة واللجنة العلمية لها، بمجرد ثبوت فاعلية ذلك والتأكد من تسجيل الدولة المنشئة له يتم استخدامه على الفور.







