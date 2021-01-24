اجتماع عاجل لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر.. الثلاثاء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرّر عقد اجتماع بين مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية مع مُوجهي عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرانس الافتراضي يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، وتفعيل دور الموجهين الاشرافي وحثهم على توجيه معلمي اللغة الفرنسية إلى تطوير أدائهم وفقاً لمنظومة التعليم الحديثة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئة المستهدفة لحضور هذا الاجتماع في قاعات الإدارات التعليمية هم موجهي عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية، حيث لابد ان يلتزم بالحضور 25 متدرباً على الأكثر في كل قاعة.
وسيتم بث اللقاء من قاعة التدريب عن بعد بديوان الوزارة فقط بحضور 5 أفراد على الأكثر، ويحضر المحاضر بحاسبه المحمول أو فلاشته الخاصة محملا عليها الملفات التي سيعرضها، وسيتاح الفيديو المسجل للقاء بمخاطبة الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية بالمديرية.