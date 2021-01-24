ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اجتماع عاجل لتنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر.. الثلاثاء

الأحد 24/يناير/2021 - 02:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرّر عقد اجتماع بين مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية مع مُوجهي عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرانس الافتراضي يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021.

اقرأ أيضًا |
التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 15 على قناة مدرستنا التعليمية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تنمية وتطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، وتفعيل دور الموجهين الاشرافي وحثهم على توجيه معلمي اللغة الفرنسية إلى تطوير أدائهم وفقاً لمنظومة التعليم الحديثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الفئة المستهدفة لحضور هذا الاجتماع في قاعات الإدارات التعليمية هم موجهي عموم اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية، حيث لابد ان يلتزم بالحضور 25 متدرباً على الأكثر في كل قاعة.

وسيتم بث اللقاء من قاعة التدريب عن بعد بديوان الوزارة فقط بحضور 5 أفراد على الأكثر، ويحضر المحاضر بحاسبه المحمول أو فلاشته الخاصة محملا عليها الملفات التي سيعرضها، وسيتاح الفيديو المسجل للقاء بمخاطبة الإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية بالمديرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم: استعدادات لمسابقة التحدث بالفصحى.. ورفع كفاءة معلمي اللغة العربية

ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم

مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا بعد إضافة حصص طلاب اللغات

ننشر جداول مواعيد حصص سابع أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

ننشر جداول مواعيد حصص ثامن أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

بعد طول انتظار.. التعليم تعلن انطلاق قناة مدرستنا 2 لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

بعد أنباء رحيل وجيه أحمد.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مصير لجنة الحكام

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

مفاجآت مجموعة الأهلي .. سيمبا التنزاني يتعاقد مع مدرب المريخ السوداني

زادت 6 أضعاف .. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور