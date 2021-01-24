محمد الطويلة عن كوارث التحكيم: وضعوا السم في الراية

صرح محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم بأن مشاكل التحكيم التي طفت على السطح بشكل كثيف في الفترة الأخيرة كان يحكمها عامل مشترك ألا وهو راية المساعد.





وأكمل "الطويلة" أن قواعد اللعبة في الأخطاء التحكيمية لم تعد توجه لحكام الساحة بشكل أساسي، ولم يعد حكم الساحة في احتياج لصدام مع الأندية ومع الرأي العام، وإنما قواعد الفساد تحولت إلى المساعدين بحيث يتم وضع السم في الراية.





وتابع "الطويلة" أنه يكفي أن يرفع المساعد رايته بداعي تسلل غير موجود أو إلغاء هدف صحيح أو إلغاء ضربة جزاء إحتسبها الحكم بداعي التسلل، المهم إبعاد أي شبهة عن الحكم لأنه مغلوب على أمره بسبب المساعدين.





واختتم رئيس نادي النجوم حديثه بأنه قد تم وضع السم في الراية، وهذا يكفي لإيقاع الظلم بنادي معين وتكون الحجة دائمًا أن المساعد هو المخطئ ليقل حجم الهجوم على التحكيم.





وكانت مباراة النجوم وبورتو التي أقيمت في الجولة العاشرة من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز (ب) قد شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعد إلغاء ضربة جزاء صحيحة لنادي النجوم للاعب محمد همام بداعي التسلل، كما تم إلغاء هدف صحيح لنادي النجوم للاعب محمود زناتي بداعي التسلل أيضًا.