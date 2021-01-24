وزيرة الصحة تطمئن الشعب من لقاح كورونا: الموضوع أمان.. وجربته بنفسي "فيديو"





وتابعت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي، الأحد، لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أن التجارب السريرية مرحلة هامة جدا لتطوير مزيد من اللقاحات والأدوية، وشددت على "مفيش حاجة هتم تسجيلها في هيئة الدواء المصرية إلا لما نتأكد من فاعليتها ومأمونيتها".





وأوضحت الدكتور هالة زايد، أن مهما كانت لدى الشركات قدرة على الإنتاج لا تستطيع الوفاء بكل التعاقدات والكميات المطلوبة عالميًا، مشيرة إلى أن الدولة "مسجلة في التحالف الدولي للقاحات والأمصال "الجافي"، وحصلت مصر على وعود رسمية بأنها ستتلقى مزيدا من اللقاحات، وأن هناك إحدى الشركات العالمية التي ستمد الجافي بـ40 مليون جرعة، وذلك بتصريح من منظمة الصحة العالمية ودعا فيه لعدالة توزيع الجرعات.





وأشارت إلي أن مصر بصدد استقبال شحنات جديدة من اللقاح من شركات أخرى من لقاح "سينوفارم"، وبذلك يحدث توسع في شريحة المطعمين، وذلك بعد التأكد من الشحنة بعد فحصها وتحليلها في معامل هيئة الدواء، مطمئنة الشعب المصري كله.

ردت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بأن تترك فرصة لأول طبيب وممرض للحديث عن تجربتهم الشخصية في تناول اللقاح، قائلة: "أنا استعنت بهم فعلا عشان ينقلوا لكم التجربة بس بعدين، ويرسلوا رسالة طمأنينة"، ولكن دللت على أنها خير مثال لأنها أحد أول المبحوثين لمرحلة التجارب السريرية للقاح، واشتركت في التجارب على لقاح "سينوفارم".