محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألفًا و338 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و338 طلب تصالح، بقيمة 512 مليونًا و605 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة، وفقًا لما أعلن عنه بالجريدة الرسمية.



