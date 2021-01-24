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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألفًا و338 طلب تصالح في مخالفات البناء

الأحد 24/يناير/2021 - 02:56 م
جولة محافظ كفر الشيخ
جولة محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة 114 ألفًا و338 طلب تصالح، بقيمة 512 مليونًا و605 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة، وفقًا لما أعلن عنه بالجريدة الرسمية. 

وفي سياق متصل، وفرت الحكومة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، 9 مراكز تكنولوجية في المدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبال المواطنين بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.
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