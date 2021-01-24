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أخبار البلد

«نقابة الصيادلة»: إصدار 11 ألف ترخيص مزاولة مهنة للدفعات الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر، استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لما يقرب من 11 ألفا و247 صيدليًا خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك للصيادلة داخل مصر دفعات 2018 و2019 و2020، كما تم قيدهم بنقابة الصيادلة بعد مراجعة كشوف كليات الصيدلة الواردة الى النقابة ومطابقتها بأسماء المتقدمين، إضافة إلى مراجعة كافة مستندات الصيادلة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. 

وأوضحت النقابة انه للتيسير على الصيادلة تم انتداب مسئولي التراخيص بوزارة الصحة في الفترة من بداية شهر أكتوبر الماضي، حتى نهاية شهر ديسمبر بمقر النقابة العامة لإنهاء تراخيص الصيادلة المتقدمين في نفس اليوم من خلال النقابة ودون الحاجه للذهاب الى الوزارة وتم خلال هذه الفترة إنهاء ما يقرب من 9 آلاف و380 ترخيصًا.

وأشارت نقابة الصيادلة أنها تواصل استقبال دفعة 2020 وما قبلها ويتم حالياَ استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة لهم من خلال ارسال مندوب من النقابة العامة لوزارة الصحة، ويتم فور صدور الترخيص من الوزارة نشر أسماء الصيادلة الذين تم استصدار تراخيص لهم على الصفحة الرسمية للنقابة النقابة العامة لصيالة مصر" أولا بأول.
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