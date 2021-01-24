الصحة: الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بدءا من اليوم سوف تصل اللقاحات للأطقم الطبية فى أسوان والوادى الجديد، منوهة إلى أنه يوجد استعدادات لدى الأطقم الطبية سواء كان فى مستشفيات العزل أو الحميات والصدر داخل وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية والقوات المسلحة والشرطة، فى بدء تناول تلك اللقاحات اعتبارا من غد.

وأضافت"وزيرة الصحة"، خلال مؤتمر تدشين حملة تطعيم لقاح كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل، أن بعض الدول اعتمدت على تخصص مركز أو مركزين للحصول على تلك اللقاحات فى الدولة، ولكن الدولة المصرية قامت بتوفير مراكز فى 27 محافظة لتناول تلك اللقاحات.





وأوضحت الدكتور هالة زايد، أن الشركات المنتجة للقاحات مهما كانت لديها القدرة على الإنتاج فإنها لا تستطيع الوفاء بكل التعاقدات والكميات المطلوبة عالميًا في وقت واحد، مشيرة الي ان الدولة "مسجلة في التحالف الدولي للقاحات والامصال "الجافي"، وحصلت مصر على وعود رسمية بأنها ستتلقى مزيد من اللقاحات، وهناك احدي الشركات العالمية التي ستمد الجافي بـ40 مليون جرعة، وفقا لتصريح من منظمة الصحة العالمية دعت فيه لعادلة توزيع الجرعات.





وأشارت إلى أن مصر بصدد استقبال شحنات جديدة من اللقاح من شركات اخرى، ولن يقتصر الأمر على لقاح "سينوفارم"، وبذلك يحدث توسع في شريحة المطعمين، وذلك بعد التأكد من الشحنة بعد فحصها وتحليلها في معامل هيئة الدواء.