انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق غرب الإسكندرية

شهدت منطقة كفر عشري التابعة إداريا لحي غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، اليوم الأحد، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من سكان عقار 19 حارة التراوي بكفر عشري يفيد بوقوع بانهيار بأجزاء من عقار خال من السكان، باستثناء شخص واحد فقط يعيش بالعقار، ولكن تصادف عدم وجوده أثناء الانهيار.





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وفور ورود البلاغ، هرعت قوات الشرطة، والأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية إلى موقع البلاغ برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي.



وأثبتت المعاينة أن العقار صادر له قرار إزالة لسطح الأرض لسنة 2020، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.