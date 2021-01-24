انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق غرب الإسكندرية

شهدت منطقة كفر عشري التابعة إداريا لحي غرب الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، اليوم الأحد، دون وقوع أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من سكان عقار 19 حارة التراوي بكفر عشري يفيد بوقوع بانهيار بأجزاء من عقار خال من السكان، باستثناء شخص واحد فقط يعيش بالعقار، ولكن تصادف عدم وجوده أثناء الانهيار.
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وفور ورود البلاغ، هرعت قوات الشرطة، والأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية إلى موقع البلاغ برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي.
وأثبتت المعاينة أن العقار صادر له قرار إزالة لسطح الأرض لسنة 2020، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.