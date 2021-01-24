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محافظات

إصابة ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها بإحدى قرى ميت غمر

الأحد 24/يناير/2021 - 03:40 م
انتحار شاب
انتحار شاب
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همت الحسينى
أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أثناء وضع مشمع لحمايتها من مياه الأمطار.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول سكر محمد إبراهيم أبو الحسن ٥٥ عاما رية منزل ومقيمة قرية " بشالوش" دانرة المركز مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالصدر (ادعاء سقوط من علو ).
 
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وبسؤال كل من نجلها المدعو  محمد محمد منصور  ٢١ عاما عامل ونجلتها نسمة ٢٣ عاما ربة منزل، ويقيمان بذات القرية قررا بأنه حال قيام والدتهما بتغطية سطح المنزل بالطابق الأول، والمشيد بالطوب اللبن بمشمع لحمايته من سقوط الأمطار اختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١ /٢٠٢١ عوارض مركز شرطة ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
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