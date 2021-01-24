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محافظات

توزيع أجهزة منزلية وأثاث على 150 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:03 م
تجهيزات جمعية الأورمان
تجهيزات جمعية الأورمان
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همت الحسينى
تم اليوم توزيع أجهزة منزلية واثاث منزلى وادوات كهربائية على 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركزى المنصورة وميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

تم توفير الأجهزة  بمشاركة وتعاون جمعية الأورمان مع المحافظة من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بإشراف وتنسيق الدكتورة هدى بلاط مدير عام الإدارة والتى أوضحت أن التوزيع على الأسر تم من خلال إقامة 3 معارض لتوزيع هذه الاجهزة على الأسر المستحقة بعد دراسة حالتها الاجتماعية لإثبات أحقيتها وتم منحها بون استلام من المعارض التى تم إقامتها فى قرية كوم النور بمركز ميت غمر.

كما تم إقامة معرض اخر في مدينة  ميت غمر ومعرض ثالث في قريه ميت محمود بمركز المنصورة. 

وأوضحت أن الاجهزة عبارة عن اثاث منزلي واجهزة كهربائية تم توفيرها من مخازن جمعية الأورمان بالقاهرة والمنصورة.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجمعية الأورمان وللمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.
توزيع أجهزة منزلية وأثاث على 150 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية
توزيع أجهزة منزلية وأثاث على 150 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية
توزيع أجهزة منزلية وأثاث على 150 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية
توزيع أجهزة منزلية وأثاث على 150 أسرة أولى بالرعاية في الدقهلية
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