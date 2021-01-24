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توك شو

بـ 17 جنيها.. باحث مصري يكشف مفاجآة عن لقاح جديد بالاستنشاق

الأحد 24/يناير/2021 - 03:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد رحيم باحث بكلية الطب وعلوم الحياة بجامعة لا تكستر بإنجلترا، إنه منذ ظهوور جائحة كورونا في العالم تم اكتشاف إنه يدخل عن طريق الجهاز التنفسي وذلك وفقا لأبحاث المتخصصين، معقبا: "طول ما احنا قافلين الجهاز التنفسي هيكون من الصعب دخول الفيروس للجسم".

وتابع الدكتور محمد رحيم، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن فكرة اللقاح هو الحصول عليه قبل حدوث العدوى، وأن معظم الفيروسات بها مشكلة في عدم القدرة على خروج الفيروس من الجهاز التنفسي لأن الأجسام المناعية والمضادة تقوم بالسيطرة عليه وقتله.

وأوضح أن هناك أبحاث جديدة للعمل على لقاح كورونا عن طريق الاستنشاق من خلال استخدام إحدى تكنولوجيات الهندسة الوراثية المعتمدة علي استعمال فيروس موجود في الطبيعة وخاصة في مزارع الدواجن بمصر، وفي شهر يناير الماضي بدأنا في التفكير في استعماله وتطويره معمليًا وبالفعل نجح أحد أعضاء فريق بحثي في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا عن طريق رذاذ الأنف بعد إن التجارب على الحيوانات وسيصل اللقاح إلى الجهاز التنفسي بشكل أسرع لوقاية الجسم من العدوى.

وذكر أن اللقاح يمنع الفيروس من الخروج من الجهاز التنفسي إذا كان فعالا، أما بالنسبة إلى تكلفته فإنه يتكون من 3 أو 4 جرعات تتراوح ما بين 15 جنيها و17 جنيه مصري.
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