د. كمال الدسوقي يكتب: عبقرية رئيس

ما تم من إنجازات ومشروعات على أرض مصر فى خلال ٧ سنوات وفى الحقيقة أن البداية الفعلية للانطلاق كانت بعد ٢٠١٦ مع الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق الصحيح

لا شك أن ما حدث فى مصر من تخطيط وتنفيذ لهذه المشروعات التنموية الشاملة الكاملة ستغير شكل الحياة فى القطر المصرى.





قد يحدثنى البعض أن هذا شىء عادى وواجب على أى رئيس يتولى الحكم.





لكن فى الحقيقة فكر ورؤية هذا الرجل مختلفة تماما فى ظروف استثنائية وظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية منهارة ووسط تحديات جسام نتيجة سوء إدارة من سبقوه كان التحدى الأكبر

والقدرة على التوازن بين التحديات والأمال استطاع أن ينفض عن هذا البلد غبار الماضى بكل أشكاله

ووضع الخطة من خلال رؤية مستقبلية للتنمية الشاملة المستدامة



٣٠ الف مشروع بتكلفه ٦ ترليونات جنيه تم تنفيذ أكثر من ٦٠% منها والباقى فى الطريق مع الحفاظ على معدلات النمو التى تعتبر الثانية فى العالم رغم الجائحة



سيدر على مصر والمواطن المصرى عائدا كبيرا جدا فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والأمان والاستقرار لأهل هذا البلد

من وجهة نظرى عبقرية الرئيس لا تقل عن عبقرية إيلين ماسك ومارك روزنبرج فقد أسسوا أمبراطوريات اقتصادية عملاقة وانتجوا الرفاهية والتقدم للعالم

اعتقد أننا أمام شخص غير عادى وعبقرى بكل ما تعنيه الكلمة.