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فن

بالأبيض.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأحد 24/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، مع ميك أب جريء يبرز ملامح وجهها.

ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.
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