استغل وظيفته لنهب أموال المواطنين.. سقوط موظف بالضرائب العقارية بالدقهلية

تمكن أهالي قرية "القزاقزة" مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط موظف بالضرائب العقارية قام باستغلال وظيفته وتحصل على مبالغ مالية من المواطنين باسم مصلحة الضرائب، وذلك لمروره بأزمة مالية.





ورد إخطار من مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من بعض أهالي قرية "القزاقزة" دائرة المركز بضبط أحد الأشخاص حال قيامه بتحصيل مبالغ مالية باسم مصلحة الضرائب العقارية.





انتقل على الفور ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين ضبط الأهالي لشخص يدعى "سعد. ب. ع. ال" ٥٩ سنة، موظف بوحدة الضرائب العقارية بالمنزلة ومقيم قرية "ميت مرجا سلسيل" دائرة مركز الجمالية .. حال قيامه بتوزيع كراسات إقرارات ضريبة عقارية على أهالى القرية وتحصيل مبالغ مالية منهم.





وعثر بحوزته على مبلغ مالي وقدره "500 جنيه" وهاتف محمول و65 كراسة فارغة صادرة من مصلحة الضرائب العقارية مدون عليها " نموذج أوحدات سكنية وغير سكنية وعقارات سكنية يصرف مجانا و18 کراسة مدون عليها أرقام قومية لأشخاص مختلفين و109 ورقات إقرار ضريبي مصورة وکراسة كشوف أسماء منسوبة الى مصلحة الضرائب العقارية . وبسؤال كل من "ممدوح عبد العزيز ابراهيم الهلالي " 64 سنة، بالمعاش و"السيد شعبان عبده يوسف" 48 سنة، حاصل على مؤهل متوسط، ويقيمان بذات القرية، أكدوا بذات المضمون، وأضاف الأول بتحصيل المذكور مبلغ " 40 جنيها" منه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة "دون علم جهة عمله" وذلك لمروره بضائقة مالية، حرر عن ذلك المحضر رقم 250 لسنة 2021 إدارى مركز المنزلة، جار العرض على النيابة العامة.