بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة "إي فاينانس"

وقعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتورمحمود المتيني، بروتوكول تعاون اشترك مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" ويمثلها إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

يأتى ذلك في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.





وحضر حفل التوقيع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات و المعلومات ومدير البوابة الإلكترونية بالجامعة و الدكتورهالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور تامر مصطفى وكيل كلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور إسلام حجازي المدي التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات ومدير شبكة المعلومات الجامعية و لفيف من الأساتذة والخبراء بجامعة عين

شمس، فضلًا عن نخبة من ممثلي ورؤساء القطاعات بشركة إي فاينانس.

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ويهدف البرتكول إلى تفعيل الدفع والتحصيل الإلكتروني لخدمات البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال شبكة "إي فاينانس" طبقًا لقواعد مركز الدفع والتحصيل الحكومي لوزارة المالية في تحصيل الإيرادات الحكومية.

ويقدم هذا البرتوكول الآلاف من الطلاب والباحثين في مجال الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس،عبر إتاحه الدفع مقابل الخدمات العديدة التي تقدمها الجامعةمن أي مكان وفي أي وقت من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة وعبر شبكات "إي فاينانس" المتطورة.

ويعكس هذا الاتفاق الاتجاه نحو تطوير نظم العمل داخل الجامعة من خلال اتباع لوسائل الإلكترونية الحديثة الهادفة إلى تحقيق الدقة والسرعة في إنجاز العمل، والحرص على مواكبة أحدث الأنظمة العالمية لتقديم الخدمات للمستفيدين وتوفير طرق إلكترونية متعددة حديثة للتيسير على العملاء تفعيلًا لخطة الدولة في التحول

الرقمي.

ويمثل إجراءا إضافيا اتخذته الجامعة ضمن التدابير الاحترازية

لتقليل التواجد غير الضروري في حرم الجامعة ومنشآتها، ومنع التزاحم، وذلك عبر

الاستفادة من التقنيات العديد التي تقدمها "إي فاينانس" في هذا الصدد.

ويشمل التعاون إتاحة التكامل التكنولوجي مع بوابة السداد بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للشبكة المالية

للحكومة المصرية، وتقديم خدمات إدارة المشروعات والإشراف العام على تنفيذ المشروع وجودة الأعمال، وتوفير التدريب اللازم على نظم متابعة العمليات والتسويات المالية اليومية لمتحصلات البوابة الإلكترونية لفريق العمل المختص، وتقديم الدعم الفني اللازم بطرق مختلفة.

ويعتبر الإنفاق خطوة إضافية في جهود "إي فاينانس" لتزويد قطاع التعليم والتعليم العالي بجميع التقنيات الحديثة اللازمة لإحداث الطفرة المأمولة في القطاع، واستغلال جميع الإمكانات المتاحة لخلق بيئة تكنولوجية أفضل

للطلاب والأساتذة في الجامعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس على الثقة التي تحظى بها شركة إي فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية والمسؤولة عن إدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية بكافة مكوناتها. لذلك حرصت الجامعة على التعاون الوثيق مع الشركة"، مشيرا إلى أن الجامعة من خلال البوابة

الإلكترونية تهدف إلى توظيف أفضل التقنيات والبرمجيات المتوفرة لزيادة التعاون والتواصل بين مختلف الكليات بالجامعة والجامعات المختلفة ووزارة التعليم العالي.

وأضاف المتيني أن الجامعة تعمل أيضا على تطوير بوابتها للخدمات الخاصة بما يمكن الطلاب والمستفيدين من

خدمات الجامعة من الحصول على العديد من الخدمات بطريقة سهلة وسريعة خاصة وأن الخدمات الحكومية تستوجب التحصيل النقدي قبل تنفيذها لذلك جاء التعاون المشترك مع شركة إي فاينانس".

وأعرب إبراهيم سرحان تعقيبا على هذا التعاون عن سعادته بالتعاون مع جامعة عين شمس، حيث يعكس هذا

التعاون الرؤية الثاقبة لإدارة الجامعة في ضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكل يسر وسهولة وبطريقة مؤمنة.

وأشار سرحان إلى أن "إي فاينانس" تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية ومؤمنة وفق القياسات العالمية، وهو ما أهلها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية، علاوة على حرصها الشديد على مواكبة التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال.

وأضاف سرحان، أن التعاون بين إي فاينانس وجامعة عين شمس يقدم نموذجا جديدا على قدرة التكنولوجيا على تبسيط الإجراءات أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب المستفيدين بما يتماشى مع رؤية مصر واستراتيجية 2030.